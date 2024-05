Insulti all’allenatore in chat: mister 100 milioni fuori rosa. Ma è una fake news

Caos totale nel top club dopo l’ennesima batosta tremenda e una delle peggiori stagioni della storia: spunta l’offesa nella chat di squadra ma è una fake news

Di allenatori che vanno verso la fine di un ciclo in Italia ce ne sono parecchi. Due casi più lampanti, ovvero Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Entrambi, a meno di clamorosi ribaltoni, concluderanno le loro importanti avventure sulle panchine di due top club come Milan e Juventus. La caccia all’erede è partita ormai già da tempo, con Thiago Motta in pole per i bianconeri e il casting ancora apertissimo per ii rossoneri. Da Conceicao a Fonseca, sono tutti in gioco.

Ma anche nel resto d’Europa alcune big assolute cambieranno corso a fine stagione. Appurato già quello di Klopp, anche Xavi era uno di questi, almeno fino a qualche settimana fa visto che è arrivato il clamoroso dietrofront con la permanenza al Barcellona. Potrebbe poi toccare anche a Pochettino al Chelsea, quasi sicuramente a Tuchel al Bayern Monaco anche se i tifosi – visti i nomi – vorrebbero la conferma. E con buona probabilità toccherà anche a ten Hag, con cui il Manchester United sta vivendo una delle sue peggiori stagioni in assoluto. Al momento è addirittura ottavo, a pari punti col Chelsea e con la Champions irraggiungibile già da tempo. Così come l’Europa è complicata. I Red Devils come sempre hanno speso molto, ma senza resa. E l’aria nello spogliatoio si è fatta pesante, così come intorno alla squadra.

Antony, offese a ten Hag nella chat di gruppo: rischia di finire fuori. Ma è una bufala

Secondo ‘Globo Sport’, il brasiliano Antony rischierebbe addirittura di essere messo fuori rosa fino alla fine della stagione. Il motivo sarebbe un ‘insulto’ da parte dell’attaccante nei confronti del manager ten Hag nella chat di squadra. “Testa d’uovo pelata”, avrebbe detto Antony. Uno screenshot della frase sarebbe stato quindi inviato da una ‘spia’ al manager olandese, Mason Mount, che starebbe valutando la ‘squalifica’ per il brasiliano. Tutto molto divertente, non fosse che si tratta di una storia fake.

Nessuna conferma da parte di nessun altro media in Inghilterra o in Brasile ma solo alcuni account su X hanno riportato la ‘notizia’, mentre ‘Globo Sport’ è un portale inesistente. Una bufala che però è abbastanza significativa del momento che stanno vivendo al Manchester United. E del malumore imperversante in tutta la piazza, che non ne può davvero più. I Red Devils sono reduci da un pesantissimo 0-4 col Crystal Palace e lo stesso Antony è stato uno dei protagonisti in negativo. Paradossalmente, il brasiliano ex Ajax – precisa richiesta di ten Hag al suo arrivo in Premier, con tanto di esborso da 100 milioni – è uno dei preferiti del suo allenatore che lo schiera titolare nonostante una stagione pessima. Sia per l’attaccante che per il manager olandese, l’addio pare la direzione più probabile.