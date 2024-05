Caos classifica: penalizzazione UFFICIALE e rischio retrocessione

Il rischio di perdere la massima categoria adesso è davvero concreto. Confermata la penalizzazione di quattro punti a due giornate dalla fine

Manca sempre meno al termine della stagione e come accaduto spesso in questi ultimi anni, le classifiche sono soggette a cambiamento per via delle decisioni dei tribunali.

Una classifica che sta cambiando spesso ultimamente è quella di Premier League, in cui molte squadre stanno facendo i conti con la giustizia sportiva. Oggi è il turno del Nottingham Forest, che ha avuto la conferma che chiuderà il campionato con quattro punti di penalizzazione per aver infranto le regole finanziare nella stagione 2022/2023. In appello, infatti, è stato respinto il ricorso da parte del club inglese.

Il Nottingham Forest, a due giornate dal termine del campionato si trova al diciassettesimo posto in classifica, con soli tre punti di vantaggio dal Luton Town. Nel weekend lo storico club inglese sarà chiamato ad ospitare il Chelsea. Il Luton, invece, andrà a Londra per sfidare il West Ham.