Allegri al posto di Pioli: l’annuncio che sconvolge i tifosi

Il passato che torna per il tecnico livornese. Contatti in corso e “alla società piace”

Allegri e Pioli, due allenatori dal destino segnato. La Juventus e il Milan vogliono iniziare un nuovo ciclo senza di loro, ma sia il livornese che il parmense potrebbero ripartire subito. E in Serie A…

Pioli è in lizza, se non in pole per la panchina del Napoli. Al momento Conte sembra fuori dai giochi, con il tecnico che dovrà vedersela con Gasperini e Italiano. Per quanto riguarda Allegri, in queste ore è rispuntata un’ipotesi a dir poco clamorosa. L’allenatore toscano potrebbe sostituire proprio Pioli sulla panchina rossonera, dove è già stato per tre anni e mezzo vincendo Scudetto e Supercoppa italiana.

Stando a Edoardo Mecca, comico e speaker radiofonico, ci sono contatti tra Allegri e il Milan. Il 56enne “si è proposto già da tempo e alla società piace“. A proposito di nomi ‘pesanti’, a Furlani e soci di recente è stato proposto pure Roberto Mancini. Al momento, comunque, per la successione di Pioli è corsa a due tra Sergio Conceicao e Paulo Fonseca, con van Bommel terzo incomodo. Ma la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Contatti Allegri – Milan.

Lui si è proposto già da tempo ed alla società piace.

Vedremo.

Van Bommel e Conceicao altri nomi che piacciono, con il portoghese che dovrà liberarsi dal Porto. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 7, 2024

Il tweet di Mecca ha ovviamente generato reazioni contrastanti tra loro. Ecco i commenti di alcuni tifosi del Milan e della Juventus raccolti da Calciomercato.it:

