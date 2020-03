p>CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / Via libera alla cessione dise il giocatore mostrerà la volontà di andare via: ilè pronto a discutere della cessione del giovane talento inglese, ma avvisa che non ci saranno sconti, nonostante le possibili difficoltà economiche del calcio dovute all'emergenza coronavirus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In alcune dichiarazioni rilasciate alla 'Bild', Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del club tedesco spiega che per Sancho l'addio è possibile ma avvisa anche le pretendenti: "Devi sempre rispettare ciò che il giocatore vuole. Abbiamo già affermato, prima del coronavirus, che la nostra preferenza è che Sancho rimanga con noi. Posso dire in maniera chiara che anche i club molto ricchi, nonostante l'attuale crisi, non possono pensare di venire a fare un affare con noi. Non abbiamo la necessità di vendere nessuno al di sotto del suo valore".

Il 20enne è uno dei nomi più chiacchierati in vista del mercato estivo: per lui si è parlato di un interesse anche da parte della Juventus ma è soprattutto in Premier League che l'attaccante raccoglie estimatori. A tutti arriva il messaggio del Borussia: Sancho 'cedibile' ma soltanto al giusto prezzo.