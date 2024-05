Juventus, incontro con il Barcellona: clausola da 60 milioni

Giuntoli in azione sul mercato per rinforzare la rosa della Juventus: blitz e incontro che potrebbe cambiare i piani della dirigenza bianconera

CI sono diversi profili sul tavolo di Cristiano Giuntoli per rinforzare la rosa della Juventus in vista della prossima stagione, indipendentemente da chi siederà sulla panchina bianconera.

Il futuro di Massimiliano Allegri è quanto mai in bilico, con Thiago Motta che è la priorità del Football Director della ‘Vecchia Signora’ in caso di divorzio dal tecnico livornese. Intanto Giuntoli sta pianificando le mosse per la campagna estiva, dove si preannuncia un corposo restyling specialmente nel reparto di centrocampo. Il sogno dell’ex Ds del Napoli rimane Koopmeiners, ma non sarà facile strapparlo all’Atalanta che chiede almeno 60 milioni di euro, oltre alla corte serrata del Liverpool in Premier League. In mezzo al campo restano valide anche le alternative che portano a Frendrup e Pasalic, senza dimenticare gli osservati speciali all’estero.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla: incontro per Zubimendi

Occhi puntati soprattutto in Spagna dove la dirigenza della Juve guarda con attenzione agli scenari su Merino e Zubimendi.

Su quest’ultimo però c’è da registrare il forte interesse del Barcellona che, come raccontato dal ‘Mundo Deportivo’, ha incontrato nei giorni scorsi l’agente del giocatore. Il ds blaugrana Deco oltre a Kimmich stravede anche per il regista in forza alla Real Sociedad, qualche mese fa accostato inoltre all’Inter. Il Barça già in passato aveva sondato Zubimendi, ma deve risolvere la situazione relativa al fair play finanziario prima di affondare il colpo sul centrocampista basco, sotto contratto fino al 2027. Il classe ’99 l’anno scorso ha declinato ogni offerta, vista la volontà di giocare la Champions League con la maglia della Real Sociedad. Adesso lo scenario è diverso, con la compagine di San Sebastian che rischia di non giocare le coppe europee la prossima stagione.

La Real Sociedad comunque non sarebbe intenzionata a fare sconti e chiede la clausola rescissoria da 60 milioni per lasciar partire il suo gioiello.