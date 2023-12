Brilla Zubimendi: la clausola e le big sulla strada dell’Inter

Martin Zubimendi guida la Real Sociedad al Meazza nella sfida di Champions contro l’Inter: il gioiello basco corteggiato delle big d’Europa

Alguacil tira un sospiro di sollievo. Martin Zubimendi ha recuperato dall’infortunio ed è regolarmente in campo nel match di San Siro contro l’Inter che vale il primato del girone in Champions League.

Il centrocampista basco è un elemento insostituibile nello scacchiere della Real Sociedad e ha praticamente giocato tutte le partite in questa stagione tra Liga, Champions e Coppa del Re. Al suo attivo ci sono anche tre reti, tutte segnate in campionato. Prova di personalità e più che positiva finora al Meazza per Zubimendi, con le squadre ferme ancora sullo 0-0 all’intervallo. Non c’è da stupirsi che sul classe ’99 abbiano messo gli occhi diverse big d’Europa, tra cui figura anche l’Inter. Zubimendi è seguito dagli uomini mercato di Viale della Liberazione (in Italia piace anche al Milan), ma come dicevamo la concorrenza per il giocatore è agguerrita. Bayern Monaco, Arsenal ma soprattutto il Barcellona hanno drizzato le antenne per il centrocampista nato a San Sebastian, legato da un contratto in scadenza nel giugno 2027 alla Real Sociedad.

L’ostacolo per l’Inter è anche il prezzo del 24enne giocatore, visto che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Complicato e da escludere un assalto a quelle cifre da parte di Marotta e Ausilio, che per affondare il colpo eventualmente dovrebbero sacrificare un big della rosa di Simone Inzaghi. Intanto Zubimendi si mette in luce anche a San Siro e richiama l’interesse delle grandi d’Europa.