Giuntoli e le alternative di Koopmeiners: alla Juve piace anche Pasalic | CM.IT

Tra le alternative esaminate da Giuntoli per il centrocampo, dove Koopmeiners resta il preferito, c’è anche Mario Pasalic: le ultime

Da diversi mesi sappiamo come il giocatore preferito da Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo della Juventus sia Teun Koopmeiners. L’olandese si è reso protagonista di un’altra stagione straordinaria con la maglia dell’Atalanta, ma nonostante i rapporti molto positivi tra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore – con il quale ci sono state già diversi contatti – c’è un grande ostacolo: la valutazione dei bergamaschi e la concorrenza estera.

Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta sfogliando un’ampia gamma di alternative per farsi trovare pronto ad ogni evenienza, anche perché la permanenza di Adrien Rabiot e di Weston McKennie non è affatto scontata. Trovano conferme anche dalla redazione di Calciomercato.it le indiscrezioni riguardanti l’interesse per Mario Pasalic. Il croato può rappresentare un’alternativa di lusso (e low-cost) proprio al suo compagno di squadra.

Anche Pasalic tra le alternative a Koopmeiners in casa Juve | CM.IT

Uno dei calciatori maggiormente incisivi nella macchina costruita da Gian Piero Gasperini è Mario Pasalic, che anche quest’anno ha all’attivo 7 reti e 6 assist, oltre ad essere sempre pesante nelle partite della Dea.

Il croato è legato al club bergamasco da un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2025 e, per questo, rappresenterebbe l’alternativa low cost a Teun Koopmeiners. L’Atalanta, infatti, sarebbe disposta a valutare una sua partenza in estate per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera hanno mostrato interesse nei confronti della posizione contrattuale di Pasalic, anche se non sono ancora stati mossi passi ufficiali con eventuali offerte. Quello di Pasalic, come detto, rientra in un ventaglio di nomi presi in esame dalla Juventus per rinforzare in maniera significativa il proprio centrocampo in estate. Insomma, la finale di Coppa Italia di settimana prossima sarà un incrocio importante anche in chiave mercato.