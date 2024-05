Dal Milan alla Juventus: il cambio di agente sblocca l’affare

Cambio di agente e svolta sul calciomercato per un obiettivo della Juventus: i rossoneri lo soffiano al Milan, cosa succede

Numerose le piste di mercato che verranno battute dalla Juventus nelle prossime settimane, i bianconeri sanno di doversi rinforzare sul mercato e opereranno in tal senso. Maggiore chiarezza verrà fatta in merito nel momento in cui sarà stato scelto in maniera definitiva il nuovo allenatore, con le trattative che prenderanno una direzione più definita.

Nel frattempo, naturalmente Cristiano Giuntoli gioca su più tavoli, per tenersi aperte varie opzioni. Da parte del dirigente bianconero, c’è tutta l’intenzione di sfruttare la maggior libertà di manovra che avrà rispetto all’ultimo mercato estivo e a quello invernale. Da questo punto di vista, non sorprende l’eventualità che la Juventus torni su profili già seguiti nel recente passato, stavolta con maggiori possibilità di spuntarla. Occhio, in questo senso, ai possibili incroci con altre big come il Milan.

Juventus, ritorno alla carica per Hojbjerg: così cambia tutto

Tra i giocatori più seguiti ultimamente, Pierre Emil Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, per il quale gli scenari si starebbero evolvendo positivamente.

Secondo ‘Footballinsider247.com’, infatti, da parte degli ‘Spurs’ sarebbe arrivato il via libera al giocatore a trovarsi una nuova sistemazione. Un ruolo cruciale lo avrebbe giocato il cambio di agente da parte del danese, in questo modo il centrocampista avrebbe trovato sponda nel suo attuale club per dire addio e andare a giocare altrove per trovare maggiore spazio. La Juventus è pronta ad approfittarne, scattando in avanti non solo sul Milan, ma anche sul Napoli, a propria volta interessato.