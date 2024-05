De Zerbi e Guardiola di nuovo in Serie A, il doppio annuncio | ESCLUSIVO

In esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato’, l’intervista a Gianluca Nani, ds del Watford: tanti temi toccati, anche il futuro di De Zerbi e Guardiola

Le gesta dei grandi campioni in Europa, il mercato, il futuro degli allenatori. Tanti i temi caldi in questo momento a livello calcistico da trattare. Ne abbiamo parlato, in onda su Tv Play nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, con Gianluca Nani, ds del Watford, soprattutto per quanto concerne l’Inghilterra e la Premier League.

Impossibile non pensare a Jude Bellingham, che si giocherà la Champions League con il Real Madrid affrontando il suo passato, il Borussia Dortmund. Sul tuttocampista inglese, Nani ha spiegato: “Ti rendi subito conto quando vedi un grandissimo giocatore, a 16-17 anni era già stato attenzionato da tutti, quando giocava nel Birmingham. Se qualche club italiano se l’è perso? A volte qualcosa scappa, lavorando su tanti fronti, succede per molti calciatori. Un nuovo Bellingham potrebbe essere Asprilla, nel Watford. È un centrocampista offensivo che fa le due fasi, non è fisico come Bellingham, ma ha letture velocissime e un tocco di palla eccezionale. Per ora posso dire che è seguito da molti club”.

Nani ha poi parlato di De Zerbi e Guardiola, due tra gli allenatori più apprezzati, anche in chiave italiana. “Togliendo mostri sacri come Guardiola e Ancelotti, De Zerbi è il più bravo per me – ha affermato – E’ ormai estremamente conosciuto, è normale che tanti club si interessino a lui. Se Guardiola tornerà in Italia? Dovete chiederlo a lui (ride, ndr). E’ prigioniero dell’essere troppo bravo, ma può andare dove vuole. Credo che comunque stia molto bene al Manchester City“.