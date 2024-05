Clamoroso, chiesto lo stop del nuovo Mondiale per Club: cosa succede

Clamoroso, richiesto lo stop del nuovo Mondiale per Club: che cosa sta succedendo. Tutti gli aggiornamenti

I calciatori contro la FIFA sul nuovo Mondiale per Club. Il sindacato internazionale dei calciatori, la Fifpro, e l’organizzazione World Leagues stanno minacciando azioni legali se i piani per il torneo proseguiranno come previsto.

L’accusa è relativa al nuovo calendario, che con le nuove partite della FIFA andrebbe oltre la saturazione. Fifpro e World Leagues denunciano “danni economici” alle leghe domestiche, oltre a porre un “rischio significativo di infortuni” per i giocatori.

Accusano inoltre la FIFA di prendere decisioni a vantaggio dei propri interessi commerciali. La lettera chiede al Consiglio della FIFA, nel suo incontro a Bangkok in programma la prossima settimana, di riprogrammare la competizione e riaprire le discussioni sul calendario delle partite internazionali.

Calciatori contro la FIFA: “Mondiale per Club da riprogrammare”

Per il momento la nuova competizione è programmata negli Stati Uniti nel periodo di giugno-luglio 2025, dopo la fine della stagione. Le due squadre italiane già qualificate sono Juventus ed Inter.

“Se la FIFA rifiuterà di impegnarsi formalmente a risolvere le questioni al suo prossimo consiglio, saremo costretti a consigliare ai nostri membri le opzioni disponibili per loro, sia individualmente che collettivamente, per tutelare proattivamente i loro interessi. Queste opzioni includono azioni legali contro la FIFA, su cui abbiamo ora commissionato consulenza legale esterna”, si legge nella lettera.