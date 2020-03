Calciomercato Juventus, contromossa per Ferran Torres

CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / In scadenza di contratto nel 2021, Ferran Torres è uno dei nomi che più stanno accendendo il calciomercato in vista della prossima estate. Ad un anno soltanto dalla fine del suo vincolo con il Valencia, il gioiello classe 2000 potrebbe essere acquistato ad un prezzo conveniente e tante grandi società si sono messe in ascolto.

Laè una di queste, col CFO Fabioche lo tiene d'occhio ormai da diversi mesi. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo quanto riferisce il portale 'PlazaDeportiva', molto vicino alle cose di casa Valencia, la partita per il rinnovo non sarebbe ancora chiusa. Dall'entourage del giocatore filtrerebbe un'apertura di massima alla permanenza al 'Mestalla' anche la prossima stagione ed il club sarebbe pronto a mettere sul tavolo una nuova offerta per il prolungamento.