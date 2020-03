CALCIOMERCATO JUVENTUS PIRLO MATRI / La Juventus dovrebbe affidare ad Andrea Pirlo la panchina dell'Under 23 nella prossima stagione.

Alessandro Matri fa un paragone con Pepin merito alla carriera di allenatore dell'ex regista campione del mondo: "Se dovesse partire da una squadra giovanile o dalla, penso che in futuro potrà ripetere un percorso simile a quello di- sottolineato Matri a 'Tuttosport' - Sicuramente sento Andrea presissimo e con una voglia incredibile di iniziare ad allenare. Ha tutto per diventare un top anche in panchina, l'importante è che non si aspetti dai giocatori quello che faceva lui… (ride, ndr). Di Pirlo ne esiste soltanto uno".

