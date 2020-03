CALCIOMERCATO JUVENTUS TER STEGEN BAYERN MONACO / Non c'è solo la Juventus pronta ad approfittare dell'eventuale rottura tra il Barcellona e ter Stegen: anche il Bayern Monaco avrebbe attenzionato il portiere tedesco con il quale ci sarebbero già stati contatti, come riportato da 'sport.es'. L'estremo difensore blaugrana è in scadenza nel 2022 e le trattative per il prolungamento fino al 2024 stentano a decollare: il problema è rappresentato dall'offerta da 6,5 milioni di euro l'anno che il calciatore ritiene poco adeguato al suo ruolo nella squadra, soprattutto se confrontato con l'ingaggio di alcuni compagni che offrono - a suo dire - un contributo meno importante del suo.

Restando così le cose, ter Stegen diventerebbe un'occasione ghiotta, nonostante la clausola da 180 milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

I riflettori della Juventus sono da tempo puntati su di lui ma ora anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse considerate le difficoltà nel rinnovo di Neuer: in questo caso a frenare la trattativa sarebbe la durata del contratto richiesta dal calciatore, oltre ai rapporti non eccellenti con Beckenbauer . I tedeschi quindi hanno iniziato a riflettere sull'estremo difensore blaugrana, di sei anni più giovane del connazionale.