CORONAVIRUS CARNEVALI SASSUOLO / Non fa nomi ma l'attacco di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo è chiaro. Intervenuto a 'Telelombardia', il dirigente neroverde non nasconde il suo malcontento per il comportamenti di altre società di Serie A: "Alcune persone parlano in modo irresponsabile: in una situazione drammatica come questa non si può pensare di far allenare i calciatori. Sono rimasto allibito da alcune dichiarazioni. Non prenderemo mai una decisione in maniera singola, sentiremo sempre le indicazioni dei medici sportivi: loro devono darci le indicazioni giuste perché la cosa più importante è la salute di tutti. Spiegazioni? Fino a pochi giorni fa non c'era l'obbligo di non potersi allenare. Ma secondo me alcune persone parlavano in modo spropositato". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Dagli allenamenti al possibile taglio degli stipendi: "Mantenere la sostenibilità del sistema è interesse di tutti.

Non penso ci saranno problemi: i giocatori sono accompagnati da un'etichetta che non è quella giusta. I giocatori si rendono conto delle difficoltà del momento: è una situazione che non riguarda soltanto il calcio e di fronte a certe esigenze è più che corretto fare determinati ragionamenti".

LEGGI ANCHE >>> Serie A, stop definitivo | Ipotesi campionato con handicap

Carnevali mette in dubbio la ripresa del campionato: "Oggi sono altri i problemi, ci sono grosse mancanze. Si parla degli allenamenti e non ci sono le mascherine. Si lavora giorno dopo giorno con la speranza di portare al termine il campionato. Ma non sarà facile. Dovrà esserci una regolarità del torno quando si ripartirà: ad esempio mi piacerebbe che tutti riprendessero gli allenamenti allo stesso tempo. Serve lealtà sportiva, non è giusto che c'è chi inizia dieci giorni prima e chi dieci dopo. Dobbiamo pensare alle varie soluzioni dandoci anche dei tempi. Sarebbe bello chiudere questo benedetto campionato”.