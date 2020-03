CORONAVIRUS GABBIADINI SAMPDORIA/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato della sua esperienza legata al Coronavirus, essendo stato uno dei primi positivi in Serie A: "Il martedì 10 ho sentito un po' di febbre, ma nulla di che. Per sicurezza abbiamo fatto il tampone, ma già il giorno successivo stavo bene.

Giovedì il medico sociale è venuto da me a dirmi che ero risultato positivo, non ci credevo. Se non avessi fatto il test quel giorno, quando avevo qualche sintomo, probabilmente sarei andato in giro con il rischio di trasmettere il virus, un pensiero che mi angoscia, stiamo attenti e restiamo a casa!" Per le ultime notizie---> clicca qui!

Su Tommasi: "A posteriori devo dire che aveva ragione, però non mi piace entrare nel merito in questa tipologia di discorsi".

Su Bergamo: "Sono preoccupato per loro e per tutti i bergamaschi. I miei genitori stanno bene, sono chiusi in casa e non si muovono. E' quasi un mese che non li vedo, ma dobbiamo pensare a quest'emergenza ed a tutti coloro che stanno lavorando perché si risolva".

Sulla quarantena: "Noi quattro siamo chiusi in casa, per legge. Facciamo la spesa on line e se abbiamo bisogno di qualcosa ci portano tutto a casa, compresi i farmaci. Per fortuna abbiamo un piccolo giardino e Tommaso (il figlio, ndr) può svagarsi".