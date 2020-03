EMERGENZA CORONAVIRUS BORRELLI PROTEZIONE CIVILE PICCO CONTAGI - Si allontana il punto di massimo contagio in Italia. Almeno a sentire il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ai microfoni di 'Radio Rai 2': "È probablie che il picco non arrivi la prossima settimana, ma quella dopo. Le previsioni le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle ma poi bisogna vedere se vengono confermate dai fatti. Ci auguriamo che sia quanto prima". Borrelli ha, poi, parlato anche delle altre soluzioni che si vogliono mettere in atto per frenare il contagio: "Sarebbe giusto proibire l'attività sportiva all'aperto. mascherina, posso dire che non serve a nulla, io non la utilizzo mai. È importante tenere le distanze consigliate e soprattutto lavarsi spesso le mani ed evitare di avere contatti interpersonali a distanze molto ravvicinate. L'ottimismo e la speranza ci devono venire dai comportamenti che stanno adottando i nostri connazionali. Serve assoluta prudenza, bisogna uscire il meno possibile. È fondamentale per contenere i contagi. Gli epidemiologi ci dicono che se noi conduciamo una vita assolutamente normale la percentuale di persone che viene colpita dal coronavirus è molto più alta. Per questo si adottano misure come quelle adottate in Cina".