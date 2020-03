CORONAVIRUS THIAGO SILVA PARIS SAINT GERMAIN / Thiago Silva, difensore del Paris Saint Germain ed ex Milan, attacca duramente il governo francese sottolineando la mancanza di reattività da parte del presidente Macron ad intervenire per contenere l'emergenza sanitaria del coronavirus, a differenza di quanto accaduto in Italia e Spagna. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole riportate da 'L'Equipe': “Il presidente Macron si è ispirato alla situazione in Italia per adottare misure di contenimento.

Ma, pur essendo attento a ciò che stava accadendo in questo paese vicino,In Brasile, potremmo avere ancora tempo. Spero che la crisi non sia così violenta come in Europa. È la nostra speranza. Spero che le persone diventino presto consapevoli della gravità della situazione. Spero che le spiagge si svuotino.nella speranza che tutto torni alla normalità il più presto possibile".

