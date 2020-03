CORONAVIRUS VACCINO TEST / Speranze dagli Stati Uniti per la ricerca di un vaccino per il coronavirus: secondo quanto riferisce la 'Associated Press', a Seattle è stato effettuato un primo test sull'uomo.

I ricercatori del Kaiser Permanente Washington Research Institute lo hanno somministrato ad un volontario: si tratta del primo di altri 45 test che prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di un mese l'una dall'altra.

Quello di Seattle non è l'unico vaccino che si sta sperimentando nel mondo: al momento sono decine le ricerche in corso per la creazione di un vaccino contro il COVID-19.

Ad esempio, dalla Cina è arrivato il risultato di uno studio sperimentale che ha mostrato come i contagiati guariti diventano immuni al virus: lo riferisce il 'South China Morning Post', riportando la ricerca condotta dal gruppo di lavoro del professor Qin Chuan. Lo studio è stato condotto su scimmie e i risultati dimostrano come il coronavirus non riesca ad attecchire su chi è guarito una prima volta. Lo stesso gruppo di ricerca con un altro studio ha anche visto che il contagio potrebbe avvenire anche attraverso gli occhi.