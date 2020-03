MIHAJLOVIC CORONAVIRUS / Sinisa Mihajlovic sa cosa significa lottare, conosce la paura e ha già assaporato la vittoria del tornare alla vita. Chi meglio dell'allenatore del Bologna può diffondere all'intero Paese, in ginocchio per l'emergenza coronavirus, un messaggio di speranza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il tecnico serbo ha parlato così ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Dopo? Sarà bellissimo. E quel dopo arriverà presto. Capisco che per chi non è abituato può sembrare un sacrificio, ma per me queste precauzioni che ci impongono sono una passeggiata. Ho passato mesi chiuso in una stanza di ospedale tre metri per tre, attaccato a fili e flebo, senza poter aprire neanche una finestra, pensi sia un problema essere in famiglia, a casa, e uscire in terrazzo a fumare una sigaretta? Sono mesi che uso una mascherina e non abbraccio e do la mano".

Serve responsabilità da parte di tutti: "Non c’è solo il coronavirus da curare negli ospedali: i medici stanno facendo un lavoro enorme, abbiamo il dovere di aiutarli evitando che il contagio aumenti e di essere un pericolo per le fasce piu deboli e delicate di salute. Si dice, muoiono soprattutto gli anziani con altre patologie, come fosse una consolazione...

Sono la nostra storia, i nostri affetti, il nostro cordone ombelicale, quello che ci ha permesso di essere ciò che siamo. Agli italiani dico, seguiamo le istruzioni che ci danno, dopo il picco arriverà la discesa e allora il dopo sarà bellissimo. La normalità della vita quotidiana, un abbraccio, lo stare insieme, il piacere di andare a vedere una partita di calcio».

Il futuro della Serie A: "Mi aspetto che il campionato finisca. Bisogna spostare gli Europei e far finire i tornei nazionali e le Coppe. Lo vogliono le federazioni, i club, le tv che hanno pagato i diritti. È giusto terminare ciò che si è cominciato. Dovremo valutare anche da quanto siamo fermi e dovranno darci un paio di settimane per riprendere il lavoro fisico prima di ripartire a giocare. Faremo meno vacanze, ci sarà qualche sacrificio in più ma chissenefrega. Giusto fermare gli allenamenti? Certo. E ancora più giusto sarebbe stato fermare molto prima anche il campionato. La gente non si è resa conto del pericolo, non ha capito. Ma una cosa è la gente e un’altra chi ha il potere di decidere e soprattutto le informazioni scientifiche per farlo".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, tutti gli aggiornamenti