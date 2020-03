SERIE A CORONAVIRUS PERDITE SARTORI / Il calcio si è fermato. In Italia prima che nel resto d'Europa, anche se al termine di lunghi tira e molla. Tutti i campionati sospesi in seguito all'emergenza coronavirus, che inevitabilmente avrà ripercussioni anche a livello economico. Si sta studiando attualmente un modo per concludere la stagione europea a giugno, ma da tempo si paventa anche l'ipotesi di un annullamento in blocco delle competizioni. Una possibilità, quest'ultima, che aprirebbe a scenari economici catastrofici. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Coronavirus, 650 milioni di perdite con l'annullamento della Serie A

"Si rischiano danni ingenti", ha ammesso Andrea Sartori, partner KPMG e responsabile mondiale della Divisione Sport, a 'La Stampa'.

Ma quante sarebbero le? "Bisogna guardare le tre classiche voci di ricavi e calcolare che mancano 12 partite per terminare la, quindisutotali alla voce diritti tv. Per i ricavi da stadio, invece, verrebbero a mancare. Poi i ricavi commerciali, più difficili da calcolare perché variabili. Basandoci sui dati delparliamo di possibili altriin fumo".

Dunque parliamo di circa 650 milioni di euro, ma anche il futuro di alcune società sarebbe in pericolo: "Il rischio che qualche club possa saltare in aria è fondato, però credo che il Governo darà una mano". E i calciatori cosa rischiano? "Se non giocano, potrebbero non essere pagati: dipende dai loro contratti". Discorso a parte per Champions ed Europei: "Bisogna risarcire le tv per la Champions. Gli Europei, invece, possono slittare al 2021 solo se la stagione si allunga e la Fifa cancella il Mondiale per club. Altrimenti Uefa e calciatori potrebbero decidere di far disputare gli Europei a Natale, così come accadrà nel 2022 per i Mondiali in Qatar".