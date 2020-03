CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / In casa Juventus è scoppiato il caso Pjanic. Dopo essere stato per lungo tempo al centro del progetto tecnico di Sarri, il centrocampista bianconero nelle ultime settimane ha perso brillantezza e il posto da titolare. Contro l'Inter è infatti toccato a Bentancur agire in cabina di regia da play davanti la difesa con l'ex Roma e Lione che si è accomodato in panchina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, conti in emergenza | Ronaldo sacrificio estremo!

Calciomercato Juventus, Pjanic ora è un caso: il Psg prepara l'assalto

La situazione di Pjanic ovviamente è da monitorare con particolare attenzione in vista della prossima estate.

La dirigenza della, dopo aver già definito l'arrivo di, è intenzionata ancora di più a rivoluzionare il reparto di centrocampo. Il sogno in casa bianconera si chiama Paul, servirà anche cedere pezzi pregiati per accumulare un tesoretto importante e Pjanic è uno dei pochi giocatori che può avere mercato ad alto livello. L'opzionesembra la ragionevole in caso di addio nel 2020. Può essere il momento giusto: la Juve cambierebbe il centrocampo e il bosniaco potrebbe rilanciarsi in una nuova sfida.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, Serie A concentrata a maggio e giugno | Treni presi ancora d'assalto

Serie A, si riparte: ecco il nuovo programma | Scontro Agnelli-Lotito