Calciomercato Napoli, Giuntoli su Faraoni: arriva la conferma

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE FARAONI / Difficile parlare di calciomercato in un momento così, ma il lavoro dei club non può fermarsi e la programmazione va avanti. Il Napoli è sicuramente tra i club più attivi, orientato ad una profonda rivoluzione estiva che toccherà un po' tutti i ruoli.

E l'asse caldo colfa spuntare anche una nuova opzione per il club partenopeo. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Intervistato da 'Radio Punto Nuovo' infatti, l'agente di Davide Faraoni, laterale classe '91 di proprietà dell'Hellas, ha parlato dell'interesse azzurro per il suo assistito: "In questo momento è troppo presto per parlare di mercato. Giuntoli ha espresso la sua volontà di avere Faraoni che piace anche al tecnico Gattuso".