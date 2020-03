Juventus, Commisso accelera: rinnovo e clausola 'umana' per Chiesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA COMMISSO RINNOVO / Il campionato è fermo ma la Fiorentina continua a lavorare sodo in vista della prossima stagione. In particolar modo il patron Rocco Commisso, bloccato a New York, pensa al rinnovo di Federico Chiesa, nel mirino sempre di Inter e soprattutto Juventus. Secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' sta andando avanti la trattativa per prolungare l'accordo di altri dodici mesi portando il tutto fino al giugno 2023.

La Fiorentina avrebbe messo sul piatto un contratto che partirebbe da tre milioni e mezzo arrivando a quattro e mezzo, con una serie di bonus che potrebbero dunque portare il giovane Chiesa a guadagnare cifre molto simili a Ribery che con 4 milioni netti è il giocatore più pagato della rosa.

Con l'eventuale addio di Pezzella, Chiesa potrebbe anche diventare il nuovo capitano della Fiorentina. mentre nel nuovo accordo dovrebbe esserci anche una clausola rescissoria 'umana' non superiore ai 70 milioni di euro.

