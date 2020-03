ARSENAL ARTETA CORONAVIRUS / Il Coronavirus arriva ufficialmente anche in Premier League: l'Arsenal ha confermato che Mikel Arteta è positivo al Covid-19.

Chiuso il centro sportivo di Colney, così come la struttura dove si allenano le giovanili: tutta la prima squadra andrà in auto-isolamento, così come lo staff tecnico e tutte le persone che negli ultimi giorni hanno avuto stretti contatti con il manager spagnolo. Le ultimissime sul calcio inglese: clicca qui

Nel comunicato sono riportate anche alcune dichiarazioni dello stesso Arteta: "E' una delusione, ho fatto il test dopo che mi sono sentito male. Tornerò al lavoro appena possibile". Altre dichiarazioni arrivano da Raul Sanllehi: "Mikel e l'intera squadra, i giocatori e lo staff, saranno pienamente supportati e non vediamo l'ora di tornare ad allenarci e a giocare, non appena i medici lo consentiranno. Ovviamente il pieno recupero di Mikel è la priorità ora per tutti noi". Sanllehi ha poi continuato: "Lavoreremo con la Premier League, la Football Association e i club competenti in merito alle nostre prossime partite in Premier League e Emirates FA Cup. È chiaro che non saremo in grado di giocare alcuni incontri nelle date attualmente programmate. Ora stiamo lavorando per rintracciare tutte le altre persone che hanno recentemente avuto stretti contatti con Arteta".