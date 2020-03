CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVENTUS MULLER BAYERN / Il futuro di Thomas Muller è tutto da decidere e potrebbe anche essere in Italia. È questo ciò che si evince questo dalle ultime informazioni raccolte dalla testata teutonica 'Bild' che evidenzia come destino dell'esperto trequartista tedesco non sia del tutto legato al Bayern Monaco. Il classe 1989 non sarebbe infatti stato ancora contattato da Salihamidzić per intavolare nuovi colloqui relativi al prolungamento contrattuale. Erano attesi contatti dopo l'andata contro il Chelsea al contrario di quanto accaduto con Manuel Neuer.

Il club ha infatti già avviato il tutto con il portiere tedesco, un atto giudicato irrispettoso dallo stesso Muller.

Una sorta di mancanza di apprezzamento che potrebbe anche portare il campione del mondo a cambiare aria. Secondo la 'Bild' nel caso ci sarebbero club italiani ed inglesi interessati al suo cartellino, vista anche la totale incertezza che vige intorno al suo rinnovo di contratto. Nei mesi scorsi infatti Muller è stato accostato a Inter, Milan e Juventus e non è da escludere un suo futuro in Serie A.

