CALCIOMERCATO MILAN BOBAN / Era nell'aria, adesso è ufficiale. Pochi giorni la rottura annunciata e le indiscrezioni delle scorse ore, il Milan con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha comunicato l'addio di Zvone Boban nove mesi dopo il suo ritorno in rossonero da dirigente.

"AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club - si legge sul sito milanista -. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale".

Contestualmente, la società ribadisce la fiducia nel tecnico Stefano Pioli, finito al centro di numerose indiscrezioni, e nel suo staff e "guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In chiusura arrivano anche le dichiarazioni dell'Ad rossonero, Ivan Gazidis: "Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l'intero paese". Resta ancora tutta da decifrare, invece, la posizione di Paolo Maldini mai nominato in questo comunicato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli, incontro De Laurentiis-Gattuso: le ultime di CM.IT