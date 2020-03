CALCIOMERCATO MILAN UPAMECANO / Il nome non è certo nuovo in ottica Milan, ma in Spagna la candidatura di Dayot Upamecano per la retroguardia rossonera viene rilanciata con forza.

Sotto contratto con il Lipsia fino al 30 giugno 2021, il difensore ventunenne ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e, secondo 'Mundo Deportivo', è uno degli obiettivi principali del club rossonero, pronto ad entrare in concorrenza con. La squadra milanista ha bisogno di rinforzi importanti per la propria retroguardia e potrebbe avere una corsia preferenziale in Ralf Rangnick.