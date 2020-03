PROBABILI FORMAZIONI SERIE A RECUPERI 26° GIORNATA / Torna in campo la Serie A tra domenica e lunedì con i recuperi della 26a giornata. Viste le nuove disposizioni del Governo per l'emergenza sul coronavirus, tutte le gare si giocheranno senza pubblico e a porte chiuse. Per restare aggiornato con le ultime news Clicca Qui! Si inizia con il derby emiliano all'ora di pranzo tra Parma e Spal, mentre nel pomeriggio a San Siro sarà la volta del Milan che ospita il Genoa. In serata la partitissima dell'Allianz Stadium Juventus-Inter. Chiude il programma lunedì pomeriggio l'incrocio tra Sassuolo e Brescia. Oltre ai consigli per il Fantacalcio, come sempre Calciomercato.it propone le probabili formazioni di campionato.

Serie A, recuperi 26a giornata: le probabili formazioni

PARMA-SPAL (domenica ore 12.30)

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Pezzella, Grassi, Sprocati, Karamoh, Caprari, Siligardi

Squalificati:nessuno

Indisponibili:Hernani, Scozzarella, Barillà, Laurini, Sepe, Inglese

Ballottaggi:Brugman 60%-Grassi 40%

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Valoti, Valdifiori, Missiroli; Castro; Petagna, Floccari. Allenatore: Di Biagio. A disposizione: Thiam, Letica, Vicari, Felipe, Tomovic, Salamon, Sala, Fares, Murgia, Dabo, Tunjov

Squalificati: Strefezza

Indisponibili: Di Francesco

Ballottaggi: Floccari 55%-Cerri 45%

MILAN-GENOA (domenica ore 15)

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: A.Donnarumma, Soncin, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Paqueta, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Brescianini, Maldini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: G.Donnarumma, Duarte, Krunic

Ballottaggi: Conti 55%-Calabria 45%

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Marchetti, Zapata, Goldaniga, Ankersen, Jagiello, Barreca, Sturaro, Eriksson, Destro, Favilli, Iago Falque, Pinamonti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ghiglione, Pajac, Lerager, Radovanovic

Ballottaggi: Pandev 60%-Pinamonti 40%

SAMPDORIA-VERONA (domenica ore 15)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Colley, Chabot, Thorsby, Bertolacci, Leris, Barreto, Jankto, Maroni, Bonazzoli, La Gumina

Squalificati: Murru, Ramirez

Indisponibili: Ferrari

Ballottaggi: Depaoli 55%-Thorsby 45%, Linetty 60%-Jankto 40%

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric. A disposizione: Berardi, Radunovic, Empereur, Bocchetti, Dawidowicz, Dimarco, Eysseric, Badu, Borini, Pazzini, Salcedo, Stepinski

Squalificati: Veloso

Indisponibili: Danzi, Faraoni

Ballottaggi: Di Carmine 60%-Stepinski 40%

UDINESE-FIORENTINA (domenica ore 18)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Samir, Ter Avest, Walace, Jajalo, Zeegelaar, Nestorovski, Teodorczyk

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Prodl

Ballottaggi: Lasagna 55%-Nestorovski 45%

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Dalle Mura, Venuti, Terzic, Ceccherini, Benassi, Pulgar, Agudelo, Sottil, Ghezzal, Vlahovic

Squalificati: Dalbert

Indisponibili: Kouame, Ribery

Ballottaggi: Badelj 55%-Pulgar 45%, Cutrone 55%-Vlahovic 45%

JUVENTUS-INTER (domenica ore 20.45)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Rabiot, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demiral

Ballottaggi: de Ligt 60%-Chiellini 40%, Pjanic 55%-Ramsey 45%, Dybala 60%-Higuain 40%

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Moses, Sensi

Ballottaggi: D'Ambrosio 55%-Godin 45%, Vecino 55%-Eriksen 45%

SASSUOLO-BRESCIA (lunedì ore 18.30)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Peluso, Muldur, Chiriches, Magnani, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, Haraslin, Defrel, Raspadori

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Traore, Tripaldelli

Ballottaggi: Djuricic 60%-Defrel 40%

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Skrabb; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Lopez. A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Ndoj, Zhmral, Viviani, Dessena, Romulo, Spalek, Donnarumma, Ayé

Squalificati: Mateju

Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Skrabb 55%-Zmrhal 45%