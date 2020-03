EMERGENZA CORONAVIRUS RINVIO EURO 2020 / La Uefa monitora la situazione ma conferma le date ufficiali degli Europei di calcio 2020.

Ad annunciarlo, riporta 'Radiocor', è stata la massima autorità calcistica europea: "L'Uefa prende molto sul serio la situazione legata al coronavirus e la sta monitorando da vicino stando in contatto con l'Oms e le Autorità nazionali riguardo i suoi sviluppi - hanno spiegato da Nyon - Al momento non c'è necessità di cambiare nulla nel programma previsto ma il problema sarà tenuto costantemente sotto controllo". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus, Euro 2020 a rischio: l'annuncio di Infantino

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, rinvio Europei 2020 | Annuncio di Tommasi