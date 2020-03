Napoli, momento complesso per Meret. Comunicato sul suo infortunio

NAPOLI INFORTUNIO MERET / Le ultime scelte di Gattuso parlano chiaro: Alex Meret non è più il portiere titolare del Napoli. L'allenatore azzurro lo ha lasciato in panchina nelle ultime quattro gare di Serie A e in tutte quelle di Coppa Italia: un momento complesso, al quale si è aggiunto qualche guaio fisico. Il club partenopeo, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato un lieve infortunio per l'ex Spal, che oggi non ha potuto partecipare all'allenamento con i compagni: "Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie.

Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui".

