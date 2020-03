SERIE A PORTE CHIUSE FIORENTINA BARONE / "Oggi la cosa importante è salute delle persone, poi il calcio italiano. Per noi andrà bene quello che deciderà il consiglio".

Lo ha detto Joe, braccio destro del patron dellaRocco, all'uscita dal Coni, dove è in corso l'assemblea straordinaria dellache, visto il diktat del Premier("Porte chiuse o stop alle partite"), dovrebbe ufficializzare la disputa a porte chiuse delle partite in programma nei prossimi trenta giorni. Possibile il recupero delle gare valevoli per la 26esima giornata nel weekend che verrà, confissata a domenica sera.