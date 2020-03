Calciomercato Verona, deciso il riscatto di Verre

CALCIOMERCATO VERONA VERRE SAMPDORIA - Con 3 gol in 22 presenze Valerio Verre sta contribuendo alla grande stagione del Verona.

Sotto la gestioneil 26enne fantasista romano è finalmente sbocciato e, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il club scaligero avrebbe già deciso di pagare i 2 milioni di euro necessari per esercitare il diritto di riscatto dallaproprietaria del suo cartellino e che lo ha ceduto in prestito la scorsa estate. I gialloblu dovranno poi decidere se puntare forte su Verre anche per la prossima stagione oppure cederlo subito per mettere a bilancio una ricca plusvalenza.