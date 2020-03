JUVENTUS INTER / Prende sempre più corpo l'ipotesi di disputare le sei gare mancanti della 26esima giornata tra domenica 8 e lunedì 9 marzo.

Le giornate di Serie A verrebbero dunque tutte spostate. Tra le gare rinviate che si sarebbero dovute giocare il week-end appena concluso c'è anche. Ora, secondo 'Repubblica', si fa sempre più concreta la possibilità che la partita venga disputata lunedì sera all'Allianz Stadium di Torino, ma solo alla presenza dei tifosi bianconeri. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Volontà del club nerazzurro sarebbe stata quella di recuperare la partita dopo aver disputato la sfida interna contro la Sampdoria (valida per la 25esima giornata e anche questa rinviata), ma ancora non c'è una data certa su quando recuperare la gara contro i liguri. Nonostante questo l'Inter resta al momento ferma sulle sue posizioni e non appare intenzionata a scendere in campo lunedì sera. Sempre secondo 'Repubblica', se il Governo dovesse optare per le porte chiuse, tutti potrebbero accettare.

