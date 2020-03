Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: cifre e dettagli. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / L’avventura di Dries Mertens col Napoli, iniziata nell’ormai lontano 2013, potrebbe prolungarsi fino al 2022.

L’incontro trae il belga, andato in scena oggi all’Hotel Vesuvio sul Lungomare partenopeo e svelato da ‘Il Meridiano News’, è un passo importante verso un accordo che tutte le parti in causa vogliono raggiungere.

I due hanno pranzato insieme, gettando le basi, dopo circa tre ore, per il nuovo contratto, con questi dettagli: circa 2 milioni di euro di bonus alla firma, ingaggio da 4 milioni a stagione più 500mila euro di bonus. L’intesa non è stata ancora definita, ma la strada verso il sì è spianata per la gioia di Mertens, club e di tutti i tifosi azzurri, per i quali ‘Ciro’ è ormai un pezzo di storia.

