JUVENTUS INTER RINVIO MARANI / Non si placano le polemiche in Serie A, dove sono state rinviate cinque partite per l'emergenza Coronavirus. Tra queste anche Juventus-Inter, prevista domani sera allo 'Stadium'. Così, analizzando la questione, Matteo Marani ha detto la sua negli studi di 'Sky Sport': "Sui calendari intervengono le richieste, i veti, le contrarietà. Purtroppo in quello che è un moemento molto pesante per il paese bisogna essere molto seri e responsabili.

Servono persone alla guida che sappiano governare le situazioni - le parole del giornalista - Credo che all'estero dare l'immagine di una gara a porte chiuse è brutto, non giocare è ancora peggio. C'è da garantire anche la regolarità del campionato, si rischia di togliere valore alle singole partite. Il ministro ha diritto di intervenire, ma dovrebbe dire una cosa che riguarda il governo. Questo forse non lo ha potuto dire perché in altre parti si sta giocando, la Serie B sta giocando". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, rinvio e polemiche: la spiegazione di Malagò

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, ESCLUSIVO | Mazzola esce allo scoperto sul rinvio