CALCIOMERCATO MILAN BOBAN GAZIDIS ELLIOTT RANGNICK - Alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro il Genoa, esplode la bomba in casa Milan. A sganciarla è il chief football officer rossonero, Zvonimir Boban che, dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', non risparmia alcuna critica all'attuale amministratore delegato del club, Ivan Gazidis. "Contatti con Rangnick? Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattuto alla vigilia di una partita importante, come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso. La cosa peggiore è che questo evento destabilizzante avviene in un momento durante il quale la squadra sta crescendo e si vede il grande lavoro di Pioli. Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan, almeno quello che ricordavo fosse il Milan.

Con Gazidis abbiamo già parlato, ma per il bene del Milan, è certamente necessario che il meeting con la società avvenga al più presto. Madovrà essere precisa su budget a disposizione e obiettivi. Nonostante i tagli, non sappiamo che margini avremo...". Una situazione che potrebbe diventare incandescente e portare a qualche clamoroso cambiamento, anche immediato, nella dirigenza della società meneghina che, ormai, è divisa in due anime.

