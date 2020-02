MILAN GENOA ROMAGNOLI / C'è anche Milan-Genoa tra le cinque partite del weekend di Serie A a porte chiuse. Della situazione ha parlato a 'Milan TV' il capitano rossonero Alessio Romagnoli: "Giocare una partita a porte chiuse a 'San Siro' non sarà facile. Non avere il pubblico vicino sarà strano per noi, perché siamo sempre stati abituati ad averlo molto vicino.

Dovremo essere bravi a restare concentrati e dare tutto e anche qualcosa di più, per portare a casa la partita". Questa la speranza del difensore del: "Adesso c'è il rischio di contagio, ma la speranza è che possa diminuire giorno per giorno e che già dalla prossima settimana si possa tornare a giocare con tutti i tifosi al nostro fianco".

