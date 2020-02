SIVIGLIA ROMA MONCHI SUSO / Dopo la qualificazione agli ottavi di finale ottenuta ieri in casa del Gent, la Roma non ha ricevuto sicuramente buone notizie dall'urna di Nyon, che ha abbinato la squadra giallorossa al Siviglia, una delle principali candidate alla vittoria finale di Europa League. Una gara speciale per Monchi, ma anche per gli ex andalusi Fazio e Perotti, oltre che per Suso che tornerà in Italia dopo aver lasciato il Milan a gennaio. Anche di questo abbiamo parlato con Fran Montes de Oca, giornalista di 'ABC de Sevilla', intervistato da Calciomercato.it. "Il Siviglia arriva a questo doppi confronto con molti dubbi. La tifoseria non è contenta del gioco che propone Lopetegui. Nonostante i risultati in Liga siano buoni e da Champions, la squadra fa molta fatica a seganre e a vincere le partite. Lo stato d'animo sarà poi condizionato dalle sfide contro Osasuna e Atletico Madrid che precedono la gara di andata".

Siviglia-Roma, Montes de Oca: "Emozione massima per Monchi"

Pur non sottovalutando l'avversario, in Andalucia non hanno disdegnato l'abbinamento con la Roma. "Il club e la tifoseria pensano che in questo momento e per questo Siviglia non esistano avversari facili. In ogni caso, l'accoppiamento con la Roma non dispiace.

C'erano rivali più forti, come l'". C'è grande attesa per il ritorno a Roma di. "E' un professionista molto emotivo e cura ogni dettaglio. Vivrà questi ottavi come uno degli incroci più speciali di tutta la sua carriera. Non può essere altrimenti. Emozione massima per lui".potrebbe essere l'arma in più di Lopetegui. "Si è ambientato molto bene. L'arrivo di Suso è stata la miglior notizia per il Siviglia negli ultimi mesi. Si è adattato perfettamente alla squadra e alla città e in campo è già uno dei leader del Siviglia. Ancheè un fattore importante. In porta Vaclik è molto importante, perché il suo sostituto lascia molte perplessità. Bisogna vedere se sarà al 100%. In teoria potrebbe essere a disposizione, però il suo ginocchio è delicato". Tra gli ex di turno, ci sono anche. "Per loro l'accoglienza sarà variegata, ci sarà di tutto. Parte della tifoseria li accoglierà bene, un altra parte forse no".

Chiusura dedicata all'emergenza Coronavirus. "Qui c'è una preoccupazione moderata, anche se fino al giorno della partita possono cambiare molte cose. E' possibile che le autorità prendano delle decisioni sul match d'andata, però bisogna aspettare".