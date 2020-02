Europa League, Gent-Roma 1-1: Fonseca vola con Kluivert agli ottavi

EUROPA LEAGUE GENT ROMA KLUIVERT / La Roma pareggia per 1-1 in casa del Gent nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e in virtù della vittoria per 1-0 dell'andata stacca il pass per gli ottavi. Avvio di gara promettente per i giallorossi, che colpiscono il palo con Kolarov. Il Gent però sale di tono e trova il gol del vantaggio con David al 25'.

Punteggio che rispetto all'andata sarebbe a quel punto perfettamente in parità, ma risponde immediatamente(29'), rimettendo avanti la squadra di, ancora incerta però difensivamente con un'altra clamorosa occasione concessa a David. Nella ripresa, coi belgi che avrebbero bisogno di due gol, la Roma gestisce ma si vede poco davanti. Il Gent ci prova, l'occasione più pericolosa è a metà frazione con un destro al volo di Odidja, a lato di pochissimo. I restanti tentativi dello stesso Odidja e di David non vanno a segno,conmolto attento. Senza soffrire più di tanto i capitolini conducono il risultato in porto e attendono, al sorteggio di domani, il loro avversario.

GENT-ROMA 1-1 - 25' David (G), 29' Kluivert (R)