p>JUVENTUS INTER FONTANA CORONAVIRUS / Intervenuto a 'RTL 102.5', il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, da ieri in auto-isolamento per prevenzione , ha annunciato che la decisione sull'ipotesi porte aperte persarà presa sabato: "Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull'esito positivo del tutto non ho dubbi. Bisogna vedere com'è la situazione. È come per le scuole: faremo un check sabato e poi decideremo".

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: le ultime sul giorno del match