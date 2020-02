LIONE JUVENTUS BONUCCI MATUIDI / La Juventus è pronta ad affrontare l'andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Lione: i bianconeri vogliono ipotecare già questa sera il passaggio del turno e per questo non sono ammesse distrazione.

Lo si capisce anche dall'atteggiamento d Leonardo Bonucci durante il riscaldamento: il difensore, questa sera capitano per l'assenza di, non ha gradito l'atteggiamento con cuiha approcciato il pre-partita. Il numero 19 bianconero ha rimbrottato a muso duro il compagno di squadra che partirà dalla panchina: serve il massimo da parte di tutta la squadra per poter andare avanti in Champions. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Aouar: la conferma di Nedved