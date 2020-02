CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO ULTIME / L'arrivo di Ashley Young ha messo una toppa sulla corsia mancina dove i problemi di Asamoah e il rendimento non esaltante di Biraghi avevano lasciato il tecnico Antonio Conte con una lacuna importante in rosa.

Ma l'non si ferma qui e per l'estate ha intenzione di intervenire nuovamente sul calciomercato per alzare il tasso tecnico e la concorrenza sulle fasce, fondamentali per il gioco dell'allenatore interista. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro in Spagna: "Tutto vero"

Dalla Spagna arrivano dunque conferme alle indiscrezioni circolate anche nei giorni scorsi. Secondo il portale 'Don Balon' infatti, l'Inter si starebbe portando avanti con decisione per mettere le mani su Marcos Alonso, laterale del Chelsea con un passato alla Fiorentina e spesso accostato ai nerazzurri. Anche lo scorso gennaio, quando poi le cifre dell'operazione si rivelarono proibitive costringendo l'Inter a rimandare ogni possibile discorso. A giugno però lo scenario potrebbe essere differente. Non tanto dal punto di vista del Chelsea, che continua a chiedere 30 milioni di euro per il mancino spagnolo classe '90. Quanto le intenzioni dell'Inter, che sarebbe disposta ad accontentare la richieste dei 'Blues' per regalare a Conte l'esterno perfetto, tornato tra l'altro al gol proprio ieri contro il Tottenham dopo un periodo di assenza dal campo in Premier League che durava da due mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Barca su Lautaro: Marotta non cambia strategia | Real e Chelsea in corsa