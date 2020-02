CALCIOMERCATO NAPOLI RAIOLA LOZANO / L'acquisto più caro della storia del Napoli rischia di essere un grande flop: Hirving Lozano non è riuscito ancora ad imporsi in maglia azzurra e dopo aver faticato con Ancelotti, nonostante la fiducia che gli ha accordato il tecnico di Reggiolo, con Gattuso ha visto il campo davvero poco. Appena 136 minuti sui 1190 complessivi, di cui 75 in coppa Italia contro il Perugia poi tanta panchina: anche per questo Mino Raiola è atteso a Napoli nei prossimi giorni.

Agente anche di, il procuratore - come riferisce 'gonfialarete.com' - potrebbe assistere alla gara Champions contro ile avere poi un confronto con la dirigenza partenopea.

Un incontro per parlare soprattutto dell'attaccante messicano, al quale Raiola ha chiesto di mantenere la calma e dare il meglio: l'agente vuole capire cosa c'è alla base delle difficoltà del calciatore e valutare le mosse per il futuro. Difficile al momento ipotizzare una cessione a titolo definitivo in estate (si è parlato proprio dell'Everton di Ancelotti), considerato che il Napoli vorrebbe rientrare dell'investimento fatto appena un anno fa, ipotizzabile un prestito che comunque rappresenterebbe un passo indietro per Lozano. Allora si dovrà parlare e valutare cosa accadrà nei prossimi metri prima di capire quel che potrà succedere a fine stagione.