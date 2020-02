CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Le parole rilasciate ieri da Lionel Messi su Lautaro Martinez hanno spaventato e non di poco la tifoseria dell'Inter: il Barcellona ha da tempo messo nel mirino il numero 10 nerazzurro, considerato dai blaugrana come il profilo ideale su cui puntare in vista della prossima estate.

Nel pre-partita di l'ad Marotta è sembrato sereno e tranquillo sull'argomento ma il futuro è tutto da scrivere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, rebus Lautaro: l'ombra del Barcellona e il punto sul rinnovo

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Lautaro Martinez è legato all'Inter con un contratto valido fino al 2023: attualmente percepisce 1,5 milioni di euro all'anno, una cifra sicuramente bassa nel calcio, guardando lo standard della rosa e la sua crescita degli ultimi mesi. Ecco perché una trattativa per ridiscutere l’accordo è considerata necessaria, sia dal giocatore sia dall’Inter, anche se la dirigenza del club di Suning non la considera una priorità. E' presente anche la famosa clausola da 111 milioni, esercitabile nelle prime due settimane di luglio, che il Barcellona potrebbe pensare di pagare. In tutto questo scenario l’Inter resta in attesa e valuta le prossime mosse da fare.

