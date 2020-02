CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri torna a parlare in un'intervista rilasciata all''Agence France-Presse', al margine della promozione del suo libro 'Vincere, è così semplice': "Volevo scrivere per chiarire che ciò che sta accadendo nel calcio accade anche negli affari. Ogni leader deve trarre il meglio dalle persone che deve gestire, per raggiungere risultati e raggiungere. Il mondo del calcio e il mondo degli affari ora si uniscono, perché devi avere risultati livello di calcio e per la società. L'allenatore del futuro, piaccia o no, deve essere anche un uomo d'affari ". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il miglior allenatore al mondo: "Penso che in questo momento Jürgen Klopp, da quando si è trasferito dal Borussia Dortmund a Liverpool, ha fatto passi da gigante in tutte le aree. Dal punto di vista tecnico, tattico, psicologico. Poi Guardiola, Zidane ... ce ne sono così tanti ".

Il giocatore più forte allenato: "Ho avuto la possibilità di allenare molti campioni, quattro anni a Milano e cinque anni alla Juventus. Ho avuto tutti i tipi.

Sono rimasto davvero colpito dal modo in cui ha giocato, anche se quando è arrivato a Milano era alla fine della sua carriera, Ronaldinho. Avrebbe potuto essere al vertice per diversi anni, poi si è fermato prima".

Ibrahimovic contro CR7: "Ronaldo è un giocatore che, a 35 anni, continua a mettersi in discussione, oltre alle qualità tecniche che possiede. Dopo cinque Palloni d'Oro, cinque Champions League, si sta ancora allenando per raggiungere altri obiettivi. Ibrahimovic è un altro giocatore che, anche adesso a Milano, dimostra ancora di essere un campione".

La maledizione della Champions: "Non c'è nessuna maledizione in Champions League. Devi giocarci. Con la Juventus abbiamo giocato due finali (2015, 2017). Quindi puoi vincere o perdere. Abbiamo affrontato il Real Madrid e Barcellona, ​​che erano le squadre più forti in quel momento, tra i due era il primo che avremmo potuto vincere, molto probabilmente, il secondo era molto più difficile, ma non c'è assolutamente nessuna maledizione. Tutti i grandi eventi devono essere giocati con grande serenità, soprattutto se puoi giocare a queste grandi finali. La serenità dei giocatori, non è necessario trasmetterli perché i grandi giocatori ce l'hanno ".

