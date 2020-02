NAPOLI GATTUSO LLORENTE KOULIBALY / Il Napoli lavora alacremente a Castel Volturno in vista della sfida di venerdì sera contro il Brescia che farà da antipasto al super match di Champions contro il Barcellona. Intanto nel pomeriggio di oggi è arrivato il consueto report relativo all'allenamento degli azzurri che evidenzia l'assenza di Llorente: "Hysaj ha svolto allenamento col gruppo tranne la partita finale. Llorente non si è allenato per sintomi infuenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto l'intera seduta in gruppo".

