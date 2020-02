MILAN INFORTUNI KJAER SAELEMAEKERS BIGLIA MUSACCHIO / Si riempie senza sosta l'infermeria del Milan che lunedì sera contro il Torino ha perso per infortunio Simon Kjaer oltre a riscontrare un problema al polpaccio per Musacchio. Il centrale danese, come evidenziato dalla risonanza, ha confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra.

Per quanto riguarda invece l'ex Villarreal, insieme a Biglia e Calhanoglu ha svolto lavoro individualizzato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Non finiscono però le brutte notizie per Pioli che a fine allenamento ha dovuto registrare il trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra per il giovane Saelemaekers. Attesi per domani gli accertamenti.

