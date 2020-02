CALCIOMERCATO NAPOLI MERET INTER MILAN / Ancora una panchina ed ora Alex Meret potrebbe davvero diventare un caso spinoso per il Napoli: Rino Gattuso gli preferisce, al momento, David Ospina e per il portiere il rischio di perdere gli Europei diventa sempre più concreto.

Dall'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina azzurra, l'exè passato dall'essere il titolare indiscusso al ruolo di secondo del compagno colombiano: l'ex Arsenal nelle ultime tre partite è stato sempre schierato nell'undici iniziale, complice anche alcuni acciacchi fisici accusati da Meret.

Ciò che salta agli occhi però è che da dopo l'Inter (e l'errore che ha spianato la strada ai nerazzurri) per il giovane numero 1 azzurro la considerazione di Gattuso è cambiata: prima tre volte titolare su tre, poi in campo soltanto due volte con 7 esclusioni con sei panchine e una non convocazione per infortunio. Un ruolino che inizia a preoccupare anche per il futuro: non sono nuove le voci su un possibile interesse dell'Inter, società con la quale il suo agente Pastorello è in ottimi rapporti. I nerazzurri devono pensare all'eventuale sostituto del 35enne Handanovic e Meret potrebbe essere il nome giusto per ringiovanire la porta interista; anche dall'altra parte di Milano potrebbero pensare al 22enne in caso di partenza di Donnarumma. Insomma, le pretendenti per Meret non mancano e i prossimi mesi diranno molto su quel che accadrà in estate per lui.