Lazio, non solo Juventus | Top club europeo su Inzaghi

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI - La vittoria contro l'Inter ha rilanciato la Lazio al secondo posto in classifica, prima avversaria scudetto della Juventus capolista con un solo punto di vantaggio. Un intero girone senza sconfitte per i biancocelesti che, senza più impegni nelle coppe, possono concentrarsi esclusivamente sulla corsa al titolo, ripetendo quasi la favola del Leicester in Premier.

Grandi meriti dell'exploit dei capitolini, per ammissione degli stessi calciatori, va al tecnico Simoneper il quale in estate suoneranno molte sirene. Diverse volte il suo nome è stato accostato alla Juve, ma secondo il portale spagnolo 'Don Balon', adesso anche ilstarebbe valutando la sua candidatura per il post. Staremo a vedere.

