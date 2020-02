MANCHESTER CITY SERIE A UVA / Michele Uva tra Serie A e competizioni internazionali. Il vicepresidente della Uefa ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulle ultime novità: "Var a chiamata? La Uefa col Var è completamente estranea, il protocollo viene deciso dalla Fifa. Ogni singolo campionato applica il protocollo, ma la Uefa ne è completamente fuori e può solo introdurlo nelle sue competizioni. Il lavoro che fa la Uefa è quello di omogeneizzarne l'utilizzo - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Lazio? Ho visto la partita di ieri, seguo il campionato italiano. Un campionato così affascinante non lo vedevamo forse da un decennio. Speriamo che lo stesso livello venga trasmesso nelle competizioni europee, dove l'immagine dell'Italia conta".

Uva ha poi parlato del Manchester City: "Non è un sistema per punire qualcuno ma per mantenere equilibrio. Serve equilibrio tra costi e ricavi, le regole sono chiare e chi le viola viene giudicato da una commissione indipendente che approfondisce i conti e decide un'eventuale sanzione. Tutte le squadre devono rispettare le regole per avere equilibrio e competitività - prosegue Uva - Preoccupazione per le italiane? Non fatemi entrare nei singoli casi. Penso che le società italiane sappiano benissimo quali sono le regole e sono strutturate. Mi auguro proprio di no. Niente FPF in Italia? La Uefa chiede di omogeneizzare le regole, la Federazione ha deciso in questo senso ed è una scelta politica della quale risponderanno le persone. E' una scelta in controtendenza con quello che sta facendo la Uefa".